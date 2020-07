Ist das Steak der Zukunft gefroren? Luma-Delikatessen erklärt

Nachhaltigkeit:

Wenn man beim Thema Lebensmittel und Fleisch über Nachhaltigkeit sprechen, muss dringend auch über Schockfrosten gesprochen werden. In erster Linie gilt es, keinen Foodwaste zu generieren. Foodwaste hat den grössten Einfluss auf die Nachhaltigkeit eines Produktes und ist im Kampf für die Nachhaltigkeit eindeutig zu priorisieren und ist dringend auf ein Minimum zu reduzieren. Keinen Foodwaste zu generieren gelingt aber nur, wenn man die Steaks schockgefroren handeln kann. Denn gefrorene Steaks verderben nicht und das Mindesthaltbarkeitsdatum ist entsprechend erst in ferner Zukunft fällig. Das wiederum erlaubt eine bessere Planung in der gesamten Lieferkette und man braucht nur zu produzieren, was es auch wirklich braucht. Das Entsorgen von Fleisch aufgrund ablaufender Haltbarkeit ist somit hinfällig.

So geht es und sollte eigentlich jedem einleuchten: