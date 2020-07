Geflügel für echte Feinschmecker

Für das «Ribelmais Chicken» von LUMA-Delikatessen wird eine alte, langsam und natürlich wachsende Rasse Sasso (Label Rouge) gehalten. Dank einer eigenen Brüterei kommen die Züchter im Rheintal ohne importierte Jungtiere aus. Die Tiere werden in kleinen Herden auf kleinen Bauernhöfen im Rheintal und Appenzell aufgezogen. Da geniessen die Hühner viel Auslauf, sei es im Stall, im Wintergarten oder auf saftigen Wiesen. In den Stall oder in den Wintergarten gehen sie nur, wenn sie Lust darauf haben. Oder wenn der Hunger ruft. Die Aufzucht dauert übrigens mehr als doppelt so lange wie bei herkömmlichem Geflügel. Ganz wie zu Grossmutters Zeiten.

Das Futter der Hühner besteht hauptsächlich aus Rheintaler Ribelmais, einer traditionellen Maissorte mit dem Schutzsiegel AOP. Durch die Fütterung mit dem Mais, erhält das Fleisch eine leicht gelbliche Färbung und einen unvergleichlichen Geschmack.

Und hier noch ein Geheimtipp für Feinschmecker: Bei der Produktlinie «Dry Aged Chicken» wird das Fleisch der Hühner zusätzlich für zwölf Tage an der Luft trockengereift. Dies, wie auch die Haltung der Tiere, führt zu einer sensationellen Fleischqualität. Das Fleisch erlangt dank dem Dry Aging eine etwas dunklere Farbe und wird intensiver im Geschmack. Zusätzlich wird die Fleischstruktur gelockert, was zu einer zarteren Konsistenz führt. Eine Delikatesse, die nur durch viel Schweizer Handarbeit ermöglicht wird.