Wertvolle Rohstoffe aus vermeintlichem Schrott

In drei Jahrzehnten hat SENS eRecycling Europas bestes Recyclingsystem für Elektro- und Elektronikgeräte aufgebaut. Positive (Öko-)Bilanz dieser dreissig Jahre: mit dem fachgerechten Abbau von Schadstoffen schont eRecycling die Umwelt. Und generiert Mehrwert, indem Tonnen von Wertstoffen rückgewonnen werden. Zur Feier dieses Jubiläums tourt SENS eRecycling digital durch die Schweiz und bietet packende Beiträge rund ums eRecycling, Nachhaltigkeit und die Umwelt sowie einen grossen Wettbewerb.

Ganze 1,2 Millionen gebrauchte Elektrogeräte hat SENS eRecycling in den letzten 30 Jahren mithilfe von Fachhändlern, Sammelstellen und Recyclern gesammelt und recycelt. Dazu trug zu einem grossen Teil auch die Schweizer Bevölkerung bei, indem sie ausgediente Geräte zurück in den Laden oder an eine Sammelstelle brachte.

Um allen Beteiligten «Danke» zu sagen und diese Erfolge zu feiern, tourt SENS eRecycling mit der SENS City Jubiläumstour virtuell durch die Schweiz und besucht sieben Schweizer Städte. Die Kampagne umfasst Videobeiträge zu den verschiedenen Themen, die in den sieben Städten besonders aktuell sind. Dazu gehören auch Interviews mit den Vertragspartnern, den Betreibern der Sammelstellen und den Recyclern. Mit der Tour zeigt SENS eRecycling, was bisher geschafft wurde – und was in Zukunft alles geplant ist.