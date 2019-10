Psst, mit Immobilien landen Sie einen Volltreffer

Womit der Haken oder, anders ausgedrückt, die Herausforderung bei Immobilienanlagen angesprochen wäre: Die Preise sind weit oben. Was nicht heissen soll, dass Beobachter und Kommentatoren fürchten, die Entwicklung könne nur in eine Richtung gehen – nach unten. Sondern, dass die von Anlagewilligen zu überwindende Latte hoch liegt.

Die Ausnahme, die möglicherweise die Regel bestätigt: Immobilien. Es ist schwierig, viele Stimmen zu finden, die vor Anlagen in Wohn- oder Geschäftsliegenschaften warnen. Und zwar egal, ob es sich dabei um Kenner oder die beispielhaften Uber-Fahrer handelt. «Der Markt gibt nach wie vor Rendite her», war die Überschrift einer Immobilien-Beilage der «Finanz und Wirtschaft», die letzten Juni erschien. «Teures, aber hochrentables Betongold», stand zuvor in einer vergleichbaren Publikation der «Neuen Zürcher Zeitung».

Schon klar: Nur eine Minderheit von Anlegern – und eine noch kleinere Zahl Privatanleger – verfügt über die nötigen Mittel, um sich eine ganze Wohn- oder Geschäftsliegenschaft zu kaufen. Obwohl eine solche wahrscheinlich eine gute Anlage wäre, sowohl was Kapitalerträge als auch «upside», Kursgewinnchancen, angeht. Doch das ist bloss auf den ersten Blick ein Problem: Privatanleger haben auch nur in seltenen Fällen genügend Mittel, um sich ein ganzes Unternehmen zu kaufen, das in ihren Augen erfolgsversprechende Produkte oder Dienstleistungen anbietet.

Dafür gibts die Finanzbranche. So wie Beteiligungsmöglichkeiten an Firmen für schon wenige Tausend Franken entwickelt wurden – Aktien etwa –, kann man ebenfalls schon mit kleinem Kapital in grosse Immobilien investieren: indem man Aktien von Immobiliengesellschaften kauft oder sein Geld in Immobilienfonds anlegt.

Nicht einmal Immobilienpreise können immer weiter steigen.

Immobilienfonds sind über alles gesehen wohl die beste Empfehlung für Privatanleger. Weil sich die eingesetzten Mittel am breitesten streuen lassen. Besonders wenn man sich für einen Immobilienfonds entscheidet, der in Immobilienfonds investiert. Diese werden Dachfonds oder Fund of Funds genannt; es gibt zurzeit über 30 davon, die an der Schweizer Börse gehandelt werden. Der SXI Real Estate Broad Funds, ein Index in dem verschiedene Immobilienkategorien zusammengefasst sind, verzeichnete seit Anfang 2007 eine klare Outperformance gegenüber dem Aktienindex SPI sowie dem Bondindex SBI (vgl. Grafik), das heisst, Immobilienanleger haben Aktien- und Obligationenkäufer geschlagen.

Der SXI stieg im laufenden Jahr bisher rund 15 Prozent oder 6,7 Prozent per annum in den vergangenen fünf Jahren. Darüber hinaus erwirtschaften Schweizer Immobilienfonds im Schnitt jährlich eine Ausschüttung von knapp drei Prozent des Kurswerts, was im gegenwärtigen Tiefzinsumfeld gut ist.