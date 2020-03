Stocksy Sponsored

So sorgen Sie vor für Ihren Lebensabend Die 1. und 2. Säule werden wohl nicht reichen, um als Rentner den Lebensstandard zu halten. Darum nehmen Sie das Sparen besser selber in die Hand – Teil 2 unseres Vorsorge-ABC. Von Mark van Huisseling F - Festhypotheken Solche sehen heute auf den ersten Blick kostengünstig aus. Die bei Comparis publizierten Richtzinsen liegen zwischen ungefähr 0,6 und 1,1 Prozent für drei- bis fünfjährige Laufzeiten. Doch das kann erstens teurer sein als die Sätze der sich am 3-Monatszins orientierenden Geldmarkt-Hypotheken, diese betragen etwa 0,8 bis 0,9 Prozent inklusive Bankmarge. Und zweitens sind Festhypotheken, wie der Name sagt, fest. Was auch den Hypothekarschuldner bindet. Besonders wer sich für eine fünf oder mehr Jahre laufende Festhypothek entscheidet, kann in die Lage kommen, dass er sein Wohneigentum wegen Jobverlust, Unfall/Krankheit oder Scheidung vorzeitig verkaufen muss. In diesem Fall wäre eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung zu bezahlen. Die Banken argumentieren, sie hätten das Kapital für die vereinbarte Laufzeit fest beschafft, was Kostenfolgen habe. Diese salopp als «Penalty» bezeichnete Entschädigung zulasten des Schuldners kann sich bei längeren Laufzeiten und/oder höheren Fremdkapitalbeträgen auf Zehntausende Franken belaufen. Das kann mit einer 3-Monats-Hypothek nicht passieren.

G – Grenzsteuersatz Darunter versteht man die höchste prozentuale Steuerbelastung. Anders ausgedrückt: Wie viel man vom letzten verdienten Franken abliefern muss. Wir beschränken uns auf die Einkommenssteuer. Der Grenzsteuersatz für die Gemeinde- und Kantonssteuer dürfte bei vielen Lesern zwischen 25 und 30 Prozent liegen; bei der Bundessteuer ist die Progression höher. Darum lohnt es sich, der Progression die Spitze zu brechen, wie man sagt. Zum Beispiel durch Einkäufe in die Pensionskasse. Im Rahmen des Zulässigen (Reglement checken) wird die Steuereinsparung interessanter, also höher, je näher am Pensionsalter man dies tut. Die jährliche Rendite, die sich daraus ergibt, beträgt ungefähr 4 Prozent bei Einzahlungen zehn Jahre vor dem Erreichen des Rentenalters, über 6 Prozent fünf Jahre davor und mehr als 9 Prozent bei einer Zeitspanne von drei Jahren. H – Hausse/Baisse Bezeichnet den Zeitabschnitt steigender respektive sinkender Kurse, meist sind Aktienindizes gemeint. Man spricht auch von Bullen- beziehungsweise Bärenmarkt – der Bulle ist das Symbol des Aufstiegs, der Bär steht für Abstieg. Es wäre falsch, zu sagen, nach einer bestimmten Zeit müsse die Richtung zwingend ändern. Es spielen, unter anderem, die Ergebnisse der gehandelten Firmen eine Rolle – Aktienkurse sind vorweggenommene Unternehmensgewinne – sowie die Psychologie der Marktteilnehmer. Zurzeit befinden wir uns in der längsten Aufwärtsbewegung aller Zeiten, diese läuft seit März 2009, also fast elf Jahre; normalerweise dauert eine Hausse viereinhalb Jahre. Das macht nervös. Der Entscheid, ob man drinbleibt oder Gewinne mitnimmt, ist ein persönlicher. Ein 55-Jähriger sieht es anders als ein 79-Jähriger, diese beiden Investoren haben nicht den gleichen Anlagehorizont. Drei Erkenntnisse aus der Vergangenheit: Man verdient nie so viel Geld wie vor dem Ende eines Bullenmarkts. Rausfinden, wann der beste Zeitpunkt zum Aussteigen ist, ist schwer. Und man sollte nicht versuchen, ein fallendes Messer zu fangen, das heisst, wenns runtergeht, besser früher als später mit Verlust verkaufen.