Richtiges Timing heisst rechtzeitig vorsorgen

Wer einen sorgenfreien Lebensabend möchte, sollte frühzeitig vorsorgen. Wie, erfahren Sie in Teil 6 unseres Vorsorge-ABC.

Von Mark van Huisseling

W – Wohneigentum

«Miete schlägt Kauf» liest man immer wieder in Zeitungen und Zeitschriften. Die Behauptung ist, besonders in Niedrigzinszeiten, mutig. Sie trifft, wenn überhaupt, bloss dann zu, wenn mit dem in die Liegenschaft investierten Kapital andernfalls wenigstens Marktdurchschnittsrenditen erzielt werden. Ein Grund für die Ablehnung von Wohneigentum durch viele Journalisten ist, so vermuten wir, dass viele Journalisten sich keines leisten können.

Beim Wohneigentum kommt allfälliger Wertzuwachs voll dem Besitzer zugute, obwohl er oft nur für einen Teil der Anlage des Eigenkapital einbringt, der grosse Rest, in der Regel zwei Drittel bis drei Viertel, kommt von der Bank in Form einer Hypothek. Immobiliengewinne sind steuerpflichtig, ausser es handelt sich um den selbstbewohnten Hauptwohnsitz (sehen Sie auch «Ersatzbeschaffung»).

(F) X – Foreign Exchange

Auswirkungen von Wechselkursschwankungen müssen Investoren berücksichtigen, falls sie sich ihre Anlageergebnisse nicht schönrechnen wollen. Ein Beispiel: Vergangenes Jahr stieg der amerikanische S&P 500 Index (Total Return) 30,2 Prozent in Dollar respektive 27,8 Prozent in Franken. Dies weil der Dollar gegenüber dem Franken rund 2 Prozent sank.

Macht nichts, ist immer noch viel, finden Sie? Kann man so sehen. Aber spätestens über einen längeren Betrachtungszeitraum kommt eine so entspannte Haltung teuer – wer beispielsweise zu Anfang der 2010er-Jahre in Euro anlegte, vielleicht Aktien oder ein Ferienhaus in Spanien kaufte, und diese/dieses bis heute hielt, hat einen Währungsverlust von wenigstens 12 Prozent erlitten.