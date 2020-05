«Wer sich am Augenblick orientiert, ist schon zu spät»

Felix Blaser entwickelte seinen Modegeschmack in den Swinging Sixties. Daraus ist eine Unternehmer-Laufbahn in Zürich, Davos und Klosters entstanden.

Von Mark van Huisseling

Wenn es nur nach ihm gegangen wäre, wäre er noch länger in London geblieben. Doch der Vater, Seidenproduzent und -händler in Zürich, hatte andere Pläne für den jüngeren seiner beiden Söhne. Und darum musste Felix nach für ihn zu kurzer Zeit in der Stadt, in der damals gerade Schwung und Aufbruchsstimmung herrschten – es waren die «Swinging Sixties», 1960er-Jahre –, retour in die Schweiz. Um in Davos im elterlichen Wintersaison-Textilgeschäft mitzuarbeiten.

Man konnte den Jungen aus London rausnehmen. Doch man konnte London nicht mehr aus dem Jungen bekommen, darf zusammengefasst geschrieben werden.

Felix Blaser, heute 71, ist seit damals vom britischen Stil geprägt. Und er hat diesen – rahmengenähte Schuhe, Tweed- oder Leinenanzüge, gerne aber auch ausgefallenere Looks und Accessoires – während seiner ganzen Laufbahn im Handel mit Herren- und Damenkleidung in Zürich gepflegt sowie verkauft. «Dieses Ergebnis, das entsteht, wenn man Traditionen bewahrt, aber auch offen ist für Neues wie beispielsweise den Punk, hat mich fasziniert», sagt er über den britischen Stil.

Das pralle Leben an der Costa Brava

Bevor er sich im Modegeschäft niederliess, machte der Lehrabbrecher aber erst mal einen Ausflug in die Branche, die man heute Hospitality-Industrie nennt: Er arbeitete zwei Sommer lang im exklusiven Nachtclub Tiffanys von Jean-Pierre Grätzer, dem späteren Betreiber des Zürcher Roxy. Damals wurde Spanien zwar noch von der harten Hand des Diktators Franco regiert, doch in Playa de Aro an der Costa Brava, wo sich das Tiffanys befand, störte das nicht gross. «Es war das pralle Leben, man liess es sich gutgehen», sagt Blaser, der zuständig war für die Betreuung der VIP, «Very important people», der wichtigsten Gäste.